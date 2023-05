Les over Groningse tradities: ‘Koken hoort daar ook bij!’

Er gaat niets boven Groningen. Op OBS De Starter in Stad nemen ze dat motto vandaag heel serieus. Deze speciale schooldag staat volledig in het teken van Groningen. Koken volgens echte Groningse traditie mag niet uitblijven.

Op het fornuis staan twee grote pannen van elk zes liter te pruttelen. Het menu van de dag: mosterdsoep. Groningse mosterdsoep, welteverstaan. Leerkracht Johan Hellinga en zijn groep zijn er maar druk mee.

‘We wilden eerst voor de eierbal gaan’, vertelt Hellinga. ‘Dat is toch wel het eerste gerecht waar je aan denkt bij Groningen. Maar met al die kinderen bleek dat toch een beetje te ingewikkeld.’ De mosterdsoep als plan B blijkt een goede keuze. Zorgvuldig belanden de gesneden uitjes, eetlepels mosterd en zélfs slagroom in de pan.

Dat de schoolboeken vandaag ingeruild worden voor een dagje koken, vinden de leerlingen geen straf. Integendeel: ‘Dit is anders dan wat we normaal doen en we leren er veel van’, vertelt Valentijn. ‘Stiekem is dit veel leuker.’ Verderop aan de tafel nemen ook klasgenoten Dakai en Guus hun taak serieus. Ze doen er alles aan om de liters soep tot een goed eindresultaat te brengen. ‘Ik heb het nog nooit gegeten, maar ik ben benieuwd!’

Terwijl de soep het kookpunt bereikt, houdt leerkracht Johan het hoofd koel. Alles zit erin, proeven maar. De leerlingen zijn al enthousiast, nu is hij aan de beurt voor het eindoordeel. ‘Topsoep!’