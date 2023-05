Lentis en Dignis gaan scheiden

Foto: Lentis

De ggz-instelling Lentis en ouderenzorginstelling Dignis gaan vanaf nu zelfstandig verder. Dat meldt RTV Noord. Volgens bestuursvoorzitter Arien Storm is de fusie tegengevallen.

Lentis en Dignis gingen zestien jaar geleden samen. “Het was de tijd van marktwerking,” zegt Storm bij RTV Noord. “We dachten als grotere organisatie meer doorzettingsmacht te krijgen bij zorgverzekeraars, maar eigenlijk was het niet logisch om deze twee sectoren samen te voegen.”

Volgens de bestuurders van beide organisaties zijn de zorg aan ouderen en de geestelijke gezondheidszorg twee verschillende takken van sport. Ook de financiering komt uit verschillende potten en het opleidingsniveau van de medewerkers loopt uiteen, Daardoor zijn de ondersteunende diensten te log geworden. Er is meer flexibiliteit nodig.

Lentis had vorig jaar 2.185 medewerkers (fte) en 21.407 cliënten in de ggz. Dignis had 849 medewerkers (fte) en 1731 cliënten in de ouderenzorg, thuiszorg en dagbesteding.

Medewerkers van alle ondersteunende diensten hebben kunnen aangeven bij welke organisatie ze vanaf nu willen werken. De vakbonden zijn bij het proces betrokken. Volgens de bestuurders zijn ontslagen uitgesloten.