‘Lelylijn plek geven in coalitieakkoorden provincies’

Foto Andor Heij

De noordelijke provincies en Flevoland moeten de Lelylijn een nadrukkelijke plek geven in het coalitieakkoord. Dat zegt Johan Goos van de initiatiefgroep Lelylijn tegen De Noordoostpolder.



“De Lelylijnlobby is van onderaf ontstaan, vanuit Friesland en de Noordoostpolder. Gaandeweg hebben de provincies elkaar gevonden, is er draagvlak ontstaan en is de landelijke politiek enthousiast geworden”, aldus Goos. “Het zou eeuwig zonde zijn als alle inspanningen teniet worden gedaan, daarom willen we als Initiatiefgroep een duidelijk signaal afgeven met deze oproep om de Lelylijn een prominente plek te geven in de nieuwe coalitieakkoorden”.

In het regeerakkoord is onlangs drie miljard euro uitgetrokken voor de spoorlijn die vanaf de randstad via Emmeloord, Heerenveen en Drachten naar Groningen moet gaan lopen.

De spoorlijn moet een economische impuls aan het noorden geven. Bovendien is het een snel alternatief voor de huidige verbinding via Zwolle.

De gemeente Smallingerland heeft een voorschot genomen op de aanleg van de Lelylijn. Bij Drachten is voor 3,5 miljoen euro grond aangekocht voor het spoor en een plek voor het station.