Lekker uit je dak bij Eurovision Baby in Forum Groningen

De hele avond naar het Eurovisie Songfestival kijken is een lange zit. Dat vonden ze bij Forum Groningen ook. Daarom konden Groningers er zaterdagavond samen naar het festival kijken op een aantal grote televisieschermen.

Naast een blik op het Songfestival organiseerde het Forum verschillende activiteiten rondom de uitzending. Mensen konden zich laten opmaken en verschillende acts betraden het podium. Ook was er een prijs voor de mooiste outfit tijdens het evenement, waarbij het devies was om zo extravagant mogelijk te komen.

Ondanks de uitschakeling van Mia Nicolai en Dion Cooper in de halve finale van het Songfestival (en daarmee dus geen Nederlandse inbreng tijdens de finale van zaterdagavond) was het druk in het Forum. Na afloop ging het feestje door tot in de late uurtjes bij Club Oost aan de Oosterstraat.