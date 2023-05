Leger des Heils deelt volgende week vrijdag honderden gratis donuts uit in Groningen

Foto:Dunkin' Donuts

Het Leger des Heils deelt volgende week vrijdag honderden gratis donuts uit op verschillende plekken in Groningen.

In de gemeente Groningen wordt de donutactie georganiseerd vanuit de Leger des Heils-locatie Bij Bosshardt, aan de Irislaan in de Oosterparkwijk. Hier zijn gratis donuts bij de koffie en kunnen kinderen hun eigen donut gaan versieren. Vrijwilligers maken van de soepfiets, waarmee normaal gesproken soep wordt uitgedeeld aan buitenslapers, een donutfiets. Daarmee gaan ze rond in de Oosterparkwijk om de donuts uit te delen op een aantal drukke plekken.

De Donutdag is een wereldwijd initiatief van het Leger des Heil. Donutdag ontstond 1938 in de VS om veteranen uit de Eerste Wereldoorlog in het zonnetje te zetten. Velen van hen hadden het niet breed. Sindsdien deelt het Leger des Heils op elk jaar 2 juni donuts uit om mensen in de buurt met elkaar in verbinding te brengen en samen te vieren.