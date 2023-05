Schilderij van ruim vijf miljoen uit Rijksmuseum komt naar Groningen

'Hollands meisje aan het ontbijt' - Foto via Rijksmuseum

In 2016 betaalde het Rijksmuseum ruim vijf miljoen euro voor het schilderij ‘Hollands meisje aan het ontbijt’ van Jean-Étienne Liotard. Bijna zeven later komt het topwerk van de Zwitserse meester twee maanden naar het Groninger Museum.

Het kunstwerk komt naar Stad dankzij het project Match, waarbij twaalf regionale musea werk tonen van het Rijksmuseum. Het werk wordt getoond in een koppeltentoonstelling, naast een stuk uit de eigen collectie. In het Groninger Museum wordt het ‘Hollands meisje aan het ontbijt’ gekoppeld aan het ‘Meisje aan de pomp’, een werk van de Haagse schilder Matthijs Maris.

De twee topwerken ontmoeten elkaar vanaf 2 juli in het Groninger Museum. De landelijke (besloten) opening vindt plaats op 30 juni 2023 in Museum Henriette Polak in Zutphen.