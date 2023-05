Kunstwerf wint BNA Architectuurprijs voor ‘Stimulerende Omgevingen’

De Kunstwerf aan de Bloemsingel is het ‘Beste Gebouw van het Jaar’ als het gaat om ‘stimulerende omgevingen’. Dat maakte de jury van de BNA Architectuurprijs donderdagavond bekend.

Architecten Donna van Milligen Bielle en Ard de Vries namen de prijs in ontvangst in ‘De Koepel’ in Haarlem. Naast de architecten van De Kunstwerf was ook de gemeente Groningen mede-winnaar, vanuit haar rol als opdrachtgever.

De Kunstwerf versloeg het Huis van de gemeente Voorst in Twello en het Jakoba Mulderhuis in Amsterdam in de strijd om de jaarlijkse architectuurprijs voor ontwerpen, die zowel aan de opdrachtgevers als de samenleving meerwaarde bieden. De prijs is dus niet alleen voor de vorm van het gebouw, maar ook voor de gebruiksvriendelijkheid en de maatschappelijke meerwaarde van het ontwerp.

De Kunstwerf werd in september vorig jaar geopend. In het gebouw hebben diverse culturele instellingen (Club Guy & Roni, Noord-Nederlands Toneel, NITE, De Steeg, De Noordelingen, Het Houten Huis, Jonge Harten, Noordpool Orkest en Gebied-B) oefenruimtes en werkplaatsen, onder meer om met elkaar samen te kunnen werken.