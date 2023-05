Paula Mulder van Kultuurloket: gratis workshop fondsenwerving is in trek

Foto via Kultuurloket

Het Kultuurloket geeft tot eind 2023 gratis workshops en trainingen voor culturele verenigingen in Groningen.

De workshops zijn bedoeld voor culturele organisaties zoals koren, muziekverenigingen en theatergezelschappen. “We organiseren deze activiteiten om verenigingen zelf een stap te laten zetten in hun eigen ontwikkeling richting marketing en fondsenwerving”, vertelt Paula Mulder, adviseur bij het Kultuurloket.

Workshop fondsenwerving

De workshop over fondsenwerving is het meest gewild. “Als je een keer iets extra’s wilt zoals een jubileumconcert of een nieuw muziekstuk wilt laten componeren.” Mulder legt uit dat het in dat soort gevallen vaak een zoektocht is voor verenigingen waar ze financiering vandaan kunnen halen. De workshop over fondsenwerving beantwoordt alle vragen die je hebt over het aanvragen van een fonds.

Nieuwe bestuursleden

Het Kultuurloket geeft het hele jaar door advies aan culturele verenigingen over bijvoorbeeld het opstarten van een nieuw project. “We helpen ook met de promotie via de cultuuragenda.” Het is tegenwoordig lastig om leden en bestuursleden te vinden die op vrijwillige basis functies willen vervullen. Dat is vreemd, want Mulder legt uit dat het niet meer is zoals vroeger: “Je was jarenlang lid van een vereniging en je had veel verantwoordelijkheden.” Tegenwoordig wordt er steeds beter gekeken naar wat bij iemand past.

Je kunt je vereniging opgeven via de website kultuurloket.nl

Paula Mulder was telefonisch te gast tijdens de OOG Ochtendshow: