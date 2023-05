Kranslegging voor verzetshelden, Canadezen en omgebrachte raadsleden

Foto: Mirre van der Klok

Burgemeester Koen Schuiling heeft donderdag rond het middaguur een krans gelegd bij de gedenkplaat voor het Scholtenshuis in de Naberstraat.

Schuiling deed dat samen met Deddo Houwen, zoon van de verzetsman Bob Houwen. In het voormalige Scholtenhuis aan de Grote Markt was tijdens de oorlog de Sicherheitsdienst gevestigd. Daar werden verzetsmensen ondervraagd en gemarteld.

Even later was er een kranslegging bij de plaquette voor de Canadese soldaten die omkwamen bij de bevrijding van Groningen en voor omgebrachte gemeenteraadsleden. Die kranslegging vond plaats bij het Stadhuis.

Ook donderdagmiddag zijn er nog diverse herdenkingen, waaronder in Haren, Ten Boer en Stad.