Komende dagen flink wat zon en oplopende temperatuur; zondag en maandag kans op regen en onweer

Foto: Joris van Tweel

De thermometers in Groningen blijven de komende dagen elke dag een paar graden meer aangeven. Tot en met zondagmiddag doet ook de zon mee met het kwik en brengt de hemel overwegend stralend weer.

Vrijdag begint fris, maar de onbevlekte blauwe lucht laat het kwik vanaf de tweede helft van de ochtend snel stijgen. De temperatuur komt kort na het middaguur uit op een maximum van negentien graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten.

Zaterdag kent een zelfde weerbeeld, met temperaturen die hier en daar de 20 graden aantikken. Ook op de eerste dag van het weekend is de lucht vrijwel onbewolkt en dus veel zonneschijn. De wind trekt wel iets aan en blijft uit het noordoosten waaien. Zondag wordt een dag met twee gezichten. In de ochtend lijkt er weinig te veranderen qua weerbeeld en de temperatuur loopt op naar zo’n 21 graden. In de middag en het begin van de avond is er echter kans op een paar buien, die ook onweer met zich mee kunnen brengen.

De eerste dag na het weekend lijkt dit weerbeeld voort te zetten. Tot en met de eerste helft van de maandagmiddag blijf er kans op een bui, waar door zomerse temperatuur van maximaal 23 graden ook onweer bij kan zitten. Na maandag lijkt de temperatuur een flinke stap terug te doen naar een graad of 17 overdag. Wel keert de zon dan langzaam terug tussen de wolken.