KNMI waarschuwt voor onweersbuien op Bevrijdingsdag

Groningers die morgen (vrijdag) Bevrijdingsdag gaan vieren, moeten in de middag en aan het begin van de avond rekening houden met onweersbuien. Het KNMI heeft daarom de weerwaarschuwing ‘code geel’ afgegeven voor onze provincie.

Vrijdagmiddag ontstaan er in het hele land enkele onweersbuien, met uitzondering van het Waddengebied. In Groningen geld de waarschuwing tussen 16.00 uur en 21.00 uur. Volgens het KNMI is er bij deze buien kans op windstoten tot 60 km/uur.

Daarnaast is er een kleine kans op hagel en kan er in korte tijd neerslag vallen, aldus het meteorologisch instituut. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder van de buien ondervinden.