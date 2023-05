Kinderen nemen donderdag één dag het stokje over bij een bedrijf

Foto: beeldenweelde

Bijna 500 kinderen doen morgen (donderdag) mee aan ‘Baas van Morgen’. Zij zijn dan één dag de baas bij een bedrijf. Ook de baas van OOG TV staat een dag lang zijn stoel af.

In Groningen maakt dit jaar een recordaantal van 25 ‘Bazen van Vandaag’ één dag plaats voor de ‘Bazen van Morgen’. Naast OOG TV gaat het onder meer om Arriva Touring, Lefier, Nijestee, Gasunie en Groninger Museum. Ook burgemeester Koen Schuiling en wethouder Carine Bloemhoff staan voor een dag hun stoel af.

Baas van Morgen is een feestelijk evenement voor jongeren die via hun eigen netwerk weinig tot geen toegang hebben tot de top van deze organisaties. Als Baas van Morgen schuiven zij aan bij vergaderingen, spreken ze medewerkers toe en geven ze hun visie op bepaalde vraagstukken.

De bazen en baasjes starten de dag met een ontbijt, verzorgd door de Maripaan Groep, bij de burgemeester op het stadhuis. Daarna ervaren de leerlingen van de basisschool of het vmbo hoe het is om de leiding te hebben. Ze doen bovendien een waardevol contact op voor later: de bazen in kwestie beloven hun jonge collega’s dat ze later een beroep op hen mogen doen.