KardingeRun gaat dit jaar toch door, obstakelloop vindt plaats in de herfst

Foto: Henk Ellérie

De KardingeRun kan dit jaar toch doorgaan. Op initiatief van een nieuwe organisatie wordt de KardingeRun op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober gehouden. Dat is maandagavond bekendgemaakt.

De naam van de nieuwe organisatie is The Body Buddy. De persoon achter deze organisatie is Esther de Boer: “Eind maart las ik in de media dat de organisatoren van de KardingeRun ermee stoppen”, vertelt De Boer. “In de berichten stond ook te lezen dat er gehoopt werd dat een andere organisatie de run wilde gaan overnemen. Daarop hebben wij contact gezocht met Raimond en Nelleke die de afgelopen negen edities organiseerden.”

KardingeRun

De KardingeRun zou dit jaar aanvankelijk gehouden worden op 2 juli. Maar de gemeente gaf geen vergunning af voor het evenement vanwege de aangescherpte wet- en regelgeving, onder meer op ecologisch gebied. Begin juli broeden er namelijk nog vogels in het gebied. De gemeente stelde voor om het evenement over de zomer heen te tillen. Dit zag de vorige organisatie niet zitten omdat zij afhankelijk waren van studenten van het Alfa-college die hielpen om alles in goede banen te leiden. Deze studenten zijn dan niet beschikbaar. Daarom werd in maart bekendgemaakt dat de KardingeRun niet door zou gaan.

“Raimond en Nelleke hebben een prachtig evenement opgebouwd”

In de gesprekken die volgden bleek dat Raimond en Nelleke hun hart en ziel in de run hadden gelegd. “Ze hebben een prachtig succesvol evenement in het Noorden op de kaart gezet. Ik wil het respectvol overnemen. Dat vind ik belangrijk.” De afgelopen weken is er gesproken met de gemeente Groningen. “Zij waren meedenkend en blij dat de run nu toch door kan gaan.”

“Nieuwe obstakels”

Tijdens het evenement kunnen deelnemers kiezen uit 4, 8, 12 of 16 kilometer. Iedereen kan individueel, in teams, met de familierun of met de bedrijvenrun meedoen. Het belangrijkste doel van de KardingeRun blijft om mensen in beweging te krijgen, mensen te verbinden en om een leuke sportieve en uitdagende run neer te zetten, waarbij de veiligheid voorop staat. “Zelf heb ik meegedaan aan zes van de acht runs. In vergelijking met eerdere edities zullen er wat aanpassingen gedaan worden. Zo zullen er nieuwe obstakels zijn die deelnemers niet eerder hebben overwonnen.”

BedrijvenRun

Een nieuw onderdeel is de BedrijvenRun. “Deelnemende bedrijven krijgen een naamsvermelding op de website, een spandoek langs het parcours en er is een netwerkborrel na afloop. Daarnaast kunnen twintig kinderen tussen 12 en 18 jaar oud gratis meedoen met de individuele run en ook tien gezinnen met de FamilieRun, die door financiële redenen anders niet kunnen deelnemen, maar dit wel heel graag willen.”

Inschrijven en meer informatie vind je op deze website.

Verslaggever Denise Overkleeft maakte in maart een reportage over het onderwerp: