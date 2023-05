Jip Wijngaarden keert na ruim tien jaar terug in Synagoge Groningen met kleurrijke expositie

Foto: Synagoge Groningen

In de zomermaanden zijn opnieuw werken van Jip Wijngaarden te zien in de Synagoge Groningen. De laatste keer dat dit gebeurde is tien jaar geleden.

Wijngaarden werd beroemd door haar vertolking van Anne Frank. Het was in 1982 dat haar vader haar adviseerde om auditie te doen voor de toneelbewerking van Het dagboek van Anne Frank, geregisseerd door Jeroen Krabbé. Ze kreeg de rol waarmee ze furore maakte. Anne Frank heeft haar daarna nooit meer losgelaten. Dat is te zien in de schilderijen die Wijngaarden maakte. Daarin is, zo zegt ze zelf, altijd wel een spoor van Anne Frank te vinden. Met haar schilderijen rond het thema Israël en de Bijbel exposeerde ze eerder al in de synagogen van Kampen, Enschede en Elburg.

In de Synagoge Groningen was haar werk voor het eerst in 2004 te zien. Daarna volgden in 2009 en 2013 nieuwe exposities. Geert Volders van de Synagoge laat weten blij te zijn dat het opnieuw gelukt is om Wijngaarden naar Stad te halen. Van 18 juni tot en met 9 oktober zijn de kleurrijke schilderijen van Wijngaarden te zien in een wisselexpositie.