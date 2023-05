International Space Station komende avonden duidelijk aan de hemel te zien

Het loont om de komende avonden naar de hemel te kijken. Aan het einde van de avond is het Internationale Space Station duidelijk te zien. Dat meldt Blaauw Sterrenwacht uit Stad.

“Het ISS zal zichtbaar zijn als een zeer helder object”, meldt Blaauw Sterrenwacht. “Het ruimtestation trekt van west naar oost. Zaterdagavond zal het boven Groningen rond 22.48 uur zichtbaar zijn. Zondagavond zal ISS rond 23.36 uur zichtbaar zijn aan de hemel.” Het ruimtestation ISS bestaat sinds 1998, toen het eerste deel werd gelanceerd. Sinds november 2000 wordt het permanent bewoond door een zestal onderzoekers.

Het bijzondere aan het ISS is dat het door verschillende landen wordt gebouwd, bemand en bekostigd. In 2004 en in 2012 verbleef astronaut André Kuipers in het ISS. Door de grootte van het ruimtestation is het gemakkelijk te observeren. Op sommige momenten is het één van de helderste objecten aan de hemel. Door de lage baan om de aarde en de hoek van de zon is het echter maar voor korte perioden zichtbaar.