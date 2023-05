Inschrijving voor 4 Mijl en 4Mile4You geopend

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De inschrijving voor de 36e editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen is dinsdagmiddag geopend. De hardloopwedstrijd van Haren naar Groningen vindt dit jaar plaats op zondag 8 oktober.

Zoals altijd zijn er verschillende hardloopevenementen op de tweede zondag van oktober en de zaterdag ervoor: een wedstrijdloop voor topatleten, een recreantenloop, een studentenloop, een bedrijvenloop en jeugdloop. Op de zaterdag vóór de 4 Mijl is er opnieuw een 4Mijl4You, voor mensen die de afstand op alternatieve manier afleggen, zoals in een rolstoel, op skates of met de kinderwagen.

Net als vorig jaar is het Jeugdfonds Sport en Cultuur het goede doel van de 4 Mijl. De opbrengsten van de Charity Run gaan dan ook naar projecten die sport- en cultuuractiviteiten mogelijk maken voor kinderen die dat vanwege financiële beperkingen niet kunnen.

Meer informatie is te vinden op de website van het evenement. Daar kunnen deelnemers zich ook inschrijven voor het grootste hardloopevenement van Groningen.