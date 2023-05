Initiatiefvoorstel om de Groningse afvalberg te verkleinen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het gemeentebestuur moet nog een extra stap bijzetten om de Groningse afvalberg te verminderen. Dat vinden de raadsfracties van D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Student en Stad.

Zij hebben daarvoor een Initiatiefvoorstel Afvalpreventie ingezet. Groningers produceren 423 kilo afval per persoon per jaar, waarvan ongeveer de helft restafval. De fracties benoemen mogelijkheden om de consumptie te verminderen door meer producten te hergebruiken, meer tweedehands producten aan te bieden en zodoende dus de noodzaak om nieuwe spullen te kopen te verminderen en hiermee kosten te besparen.

In het voorstel staan diverse punten, zoals het stimuleren van zogenaamde Tof Vuil bijeenkomsten op buurtniveau, het doorontwikkelen van kringloopwinkels en repaircafés en Zero Waste Raamstickers voor ondernemers. Een ander onderdeel is het stimuleren van het gebruik van wasbare luiers in samenwerking met kraamzorg en kinderdagopvang en het beschikbaar maken van duurzame menstruatieproducten.

Andrea Poelstra-Bos (D66): ‘De productie van nieuwe producten is ontzettend vervuilend. Daarom moeten we meer producten gaan hergebruiken. In Groningen hebben we de ambitie om in 2030 afvalvrij te zijn. Dat is heel ambitieus. Wij vinden dat er een tandje bij moet.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): ‘We zien dat vele ondernemers stappen zetten richting een duurzamere bedrijfsvoering. Met dit voorstel Zero Waste Stickers willen we ondernemer en consument een extra stimulans geven naar verbinding en oplossingen te zoeken om veel minder verpakkingsmateriaal te gaan gebruiken.’