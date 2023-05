In Groningen gestolen bestelbus verdwijnt bijna in Brabantse plomp

Foto: Wijkteam Politie Land van Cuijk (via Instagram)

De Groningse eigenaar van een gestolen bestelbus heeft donderdagmiddag geluk gehad dat een crimineel in Noord-Brabant net iets te zacht op het gaspedaal trapte.

De ongewenste bestuurder van de gestolen bestelbus probeerde donderdagmiddag om het voertuig te dumpen in in het water van de Kraaijenbergse plassen bij Linden. De politie laat aan lokale media weten dat de bus net voor de rand van het water bleef hangen, waarna de bestuurder het hazenpad koos.

De bus is na de diefstal in Groningen waarschijnlijk bij meerdere misdrijven gebruikt. De bus is weggetakeld en meegenomen door de politie.