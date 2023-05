“In de tweede helft van de avond kans op felle buien met kans op onweer”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In de tweede helft van de zondagavond, en in de nacht naar maandag, is er in Groningen kans op felle buien die gepaard kunnen gaan met onweer. Daar waarschuwt OOG-weerman Johan Kamphuis voor.

“Wat we op dit moment zien is dat lagedruk richting het noordwesten trekt”, legt Kamphuis uit. “Wij hebben de afgelopen dagen onder hoge druk gebivakkeerd. Hoge druk zorgt ervoor dat de lucht op de aarde wordt gedrukt, dat het vocht er als het ware uit wordt geperst. Door hoge druk kunnen wolken niet stijgen. Bij lage druk gebeurt het omgekeerde. De lucht bevat relatief veel vocht, en doordat de druk daalt, stijgen de wolken. Dan komt het eerst in aanraking met een dikke bel met warme lucht, waardoor een wolk verder verzadigd raakt met vocht. Stijgt het dan nog verder, dan komt het in aanraking met steeds koudere lucht, en dan gaat op een gegeven moment de kraan open.”

“Verwachting is dat een buiengebied tot ontwikkeling gaat komen”

Kamphuis: “Zo rond 20.15 uur zien we de eerste buien ontstaan boven Duitsland, ter hoogte van Ter Apel. Deze zullen de provincie in gaan trekken. Koude lucht komt in aanraking met warme lucht, hetgeen als een katalysator gaat werken. Voor de bui boven onze gemeente is, gaan wij te maken hebben met aangename temperaturen. Door een gebrek aan stroming, zullen de buien langzaam bewegen. Mijn verwachting is dat er een buiengebied tot ontwikkeling gaat komen. Lokaal kunnen deze buien stevig uit gaan pakken. Waar de buien gaan vallen, kan ik niet aangeven. In het ene dorp kan het flink gaan hozen, en op een kilometer afstand kan het droog blijven.”

Erfurt

Het KNMI heeft voor Groningen code geel afgekondigd. Naast Groningen geldt deze waarschuwing ook voor een groot deel van de rest van het land. “Boven Duitsland zie je de afgelopen uren meer buien ontstaan. Tussen Dortmund en Erfurt is een flinke bui ontstaan, waar ook onweer in zit. Zo’n bui zou hier in potentie ook kunnen ontstaan.”

Kamphuis komt ook met een waarschuwing: “Organisaties van buitenactiviteiten moeten vanavond rekening houden met mogelijk slecht weer.”

De bui die rond 20.15 uur tot ontwikkeling kwam tussen Dortmund en Erfurt: