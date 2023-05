Hulpdiensten treffen opnieuw hennepkwekerij aan

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Voor de tweede keer deze zaterdag zijn hulpdiensten gestuit op een hennepkwekerij. Dit keer aan de Helperveste. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Rond 18.15 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van wateroverlast. Wind: “In de meterkast van een woning op de eerste etage van een appartementencomplex stroomde water naar binnen. Na onderzoek van de hulpdiensten bleek het water uit een bovengelegen woning te komen. In deze woning werd een hennepkwekerij aangetroffen.”

Volgens een politiewoordvoerder ging het om een kwekerij die in werking was. Over het aantal planten dat werd aangetroffen is nog niets bekend. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners van het ondergelegen appartement te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Eerder op de dag werd er een kwekerij aangetroffen in een woning aan de Waterloolaan.