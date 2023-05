Hooikoortsalarm: ‘Piek fors hoger dan voorgaande jaren’

Het hooikoortsseizoen barst weer los. De pollen vliegen door de lucht en dat zorgt bij sommige mensen voor vervelende klachten. ‘Dit jaar wordt het erger dan voorgaande jaren’, zeggen experts.

Voor mensen met hooikoorts wordt het afzien. Vooral graspollen zorgen de komende tijd voor klachten. ‘Zo’n vier dagen geleden begon het al’, vertelt Marta Shenderiuk (17). ‘Ik loop tijdens de les meerdere keren de klas uit om mijn neus te snuiten. Het is echt verschrikkelijk.’

‘Hooikoorts is een overgevoeligheid voor prikkels waar je normaal gesproken niet op zou moeten reageren. Dat zijn bijvoorbeeld pollen en stuifmeel, afkomstig van grassen of bomen’, zegt huisarts Tjitte Verbeek van Buuren. Wie daar allergisch voor is, niest veel, heeft last van jeukende of tranende ogen en kan ook keelpijn krijgen. Toch ervaart niet iedereen dezelfde irritaties. ‘We zien vaak dat de klachten aardig overeenkomen, maar voor de één is het erger dan de ander.’

Wat is dan de beste manier om de strijd met die vervelende pollen aan te gaan? ‘Vermijden van de allergenen in de lucht is de beste therapie’, aldus Verbeek van Buuren. Maar hij begrijpt ook dat binnenblijven tijdens een warme zomer niet haalbaar is. ‘Een zonnebril kan dan al helpen om de ergste pollen tegen te houden.’

Voor Marta is dat niet voldoende. De hooikoortspilletjes zitten deze periode weer standaard in haar tas. ‘Als ik die niet neem, dan is het echt verschrikkelijk.’ Die pilletjes werken volgens Verbeek van Buuren goed voor de meeste mensen. ‘Als je één tabletje per dag neemt, moeten de voornaamste klachten verdwijnen.’ Voor wie écht last blijft houden, is er hoop. ‘We bieden meerdere oplossingen die de klachten kunnen verminderen.’