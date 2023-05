Hoeveelheid afval van Groningers moet omlaag

We gooien met zijn allen een hoop in de ondergrondse container. Per Groninger belandt er jaarlijks 423 kilo afval in de kliko. De helft daarvan is afkomstig van restafval. Die hoeveelheid moet flink omlaag.

‘Het gemeentebestuur moet nog een extra stap bijzetten om de Groningse afvalberg te verminderen’, zeggen de raadsfracties van D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Student en Stad. Zij hebben daarvoor een Initiatiefvoorstel Afvalpreventie ingezet.

De fracties zien mogelijkheden om consumptie te verminderen door meer producten te hergebruiken, meer tweedehands producten aan te bieden en zodoende de noodzaak om nieuwe spullen te kopen te verminderen.

In het voorstel staan diverse punten, zoals het stimuleren van zogenaamde Tof Vuil bijeenkomsten op buurtniveau, het doorontwikkelen van repaircafés en Zero Waste Raamstickers voor ondernemers. Een ander onderdeel is het stimuleren van het gebruik van wasbare luiers en duurzame menstruatieproducten.

Zo’n 9 kilo aan ongeopende voedselverpakkingen belandt in het gft-afval en luiers zijn goed voor acht procent van het restafval. Andrea Poelstra-Bos (D66): ‘De productie van nieuwe producten is ontzettend vervuilend. Daarom moeten we meer producten gaan hergebruiken. In Groningen hebben we de ambitie om in 2030 afvalvrij te zijn. Dat is heel ambitieus. Wij vinden dat er een tandje bij moet.’