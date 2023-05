Hockeyvrouwen Groningen grijpen naast de prijzen

Foto Jacob Gunter. Groningen mist een kans tegen Huizen.

De hockeyvrouwen van Groningen hebben zondag op de laatste competitiedag naast de prijzen gegrepen in de promotieklasse.

In Haren werd met 0-0 gelijkgespeeld tegen de nummer twee Huizen. Omdat HIC bij Were Di met 6-2 won, klom HIC over Groningen heen naar de derde plek. De nummers twee en drie spelen nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse. Groningen werd vierde.

De Groninger vrouwen leken aan het begin van de competitie mee te doen om de eerste plek en promotie, die uiteindelijk naar Oranje Rood ging. Maar na een sterk begin verspeelde Groningen dit jaar te veel punten om aanspraak op de titel te maken. Uiteindelijk was dus ook de nacompetitie net te hoog gegrepen.