Het verhaal van verzetsstrijder Bob Houwen: ‘Mijn vader werd gepakt door de Duitsers’

In de binnenstad werden vandaag meerdere kransen gelegd door onder andere de burgemeester en het 4 mei-comité. Ook bij de voormalige locatie van het Scholtenhuis werd een krans gelegd.

In de volksmond werd het Scholtenhuis ook wel het voorportaal van de hel genoemd, omdat onder andere verzetsstrijders hier zwaar werden gemarteld. Zo ook bijna de vader van Deddo Houwen, verzetsstrijder Bob Houwen. ‘Mijn vader is gepakt door de Duitsers en is toen naar het Huis van Bewaring aan de Hereweg gebracht. Voor dat hij overgebracht zou worden naar het Scholtenhuis hebben is hij door verzetsstrijders gered’. Dit deden ze met een slimme list. Verzetsstrijders deden zich voor als Duitsers en wisten met een valse telefoonlijn het gevangenispersoneel om de tuin lijden.

Opnieuw gevangen

Bob Houwen was weer vrij, maar dan gaat het opnieuw mis. ‘Tijdens een razzia is hij opnieuw gepakt. Iedereen werd ondergebracht in een schoolgebouw. Mijn vader ging op een gegeven moment naar buiten om een sigaretje te roken en dat werd niet opgemerkt.’ Houwen ging toen nog een keer naar buiten en heeft zich verstopt in een oud schuurtje. ‘De Duitsers hebben nog wel in de schuur gekeken, maar hebben hem toen niet gezien’.

Na de oorlog

‘De oorlog was altijd erg nadrukkelijk aanwezig in ons gezin. Mijn vader is de oorlog goed doorgekomen, maar die periode heeft hij nooit losgelaten. Je kunt rustig zeggen dat hij er een oorlogstrauma aan heeft overgehouden. Hij heeft een goed leven gehad, maar het heeft hem ongelooflijk geraakt’. Bob Houwen overleed uiteindelijk op 28 november 1982.