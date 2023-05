Het is doek is gevallen voor FC Groningen: Club degradeert na 23 jaar Eredivisie

Foto: Daniel Theelen

Het is een gitzwarte dag voor een ieder die houdt van FC Groningen. Na 23 jaar Eredivisevoetbal degradeert de Trots van het Noorden naar de Keuken Kampioen Divisie. Een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Go Ahead Eagles bezegelde het noodlot.

De missie was vooraf duidelijk: de Groningers moesten winnen om degradatie minstens een week uit te stellen. De FC had een heuse Houdini-act nodig om ook volgend jaar op het hoogste niveau uit te mogen komen. FC Groningen moest al haar vier laatste duels winnen en hopen dat concurrenten SBV Excelsior en FC Emmen geen punten meer zouden pakken.

Zou het dan toch?

De aanzet tot een wonder kwam in de zesde minuut. De Amerikaanse spits Ricardo Pepi trof doel met een goede intikker: 0-1. De ontlading was groot binnen het elftal van trainer Dennis van der Ree. De club kon weer heel even ademhalen Maar lang mocht het meegereisde Groninger publiek niet genieten van de voorsprong.

Binnen het half uur bracht Willum Willumsson de thuisploeg op gelijke hoogte: 1-1. Na een mooie aanval van de Deventenaren kon de IJslander ongenadig hard binnen schieten. De mannen in het groenwit mochten hun doelman, Peter Leeuwenburgh, zeer dankbaar zijn. De lange keeper voorkwam met een handvol uitstekende reddingen een achterstand.

Over en uit

In de tweede helft wist FC Groningen niets meer in te brengen. De spelers probeerden het wel, maar een jaar ellende en treurnis kon ook in Deventer, in driekwartier tijd, niet worden gekeerd. Go Ahead Eagles was heer en meester en drong de bezoekers terug naar de eigen helft. FC Groningen, dat moést winnen om degradatie te voorkomen, kwam niet meer tot een grote kans op de winnende.

Nog drie keer Eredivisie

FC Groningen heeft nog drie wedstrijden om afscheid te nemen van het Eredivisievoetbal, beginnend komende zondag in eigen huis tegen Ajax om 14.30 uur.