Het Groninger Landschap biedt extra excursies aan: “Met een gids op zoek naar de grutto en kieviet”

Foto: Thijs Glastra

Het Groninger Landschap biedt tijdens de meivakantie extra excursies aan in het Reitdiepgebied. Dat laat de natuurorganisatie maandag weten.

“Op dinsdag en woensdag bieden we een extra excursie ‘Weidevogels in het Reitdiep’ aan”, meldt Het Groninger Landschap. “Tijdens deze excursie vertelt een gids over het weidevogelgebied Reitdiep. Daarbij komen ook de vele soorten weidevogels aan de orde die in dit gebied vertoeven. Bij de excursie ga je ook op zoek naar weidevogels. Wie weet lukt het jou om de grutto, kieviet of scholekster te spotten.”

Het Reitdiepgebied is een populair oord voor weidevogels. Ieder voorjaar komen vogels van heinde en verre naar het gebied om er te broeden en om er hun jongen groot te brengen. Vanwege de plasdras vertoeven de grutto en de scholekster er graag. “De excursie is gratis, aanmelden is wel verplicht. En het is handig om een verrekijker mee te nemen.”

