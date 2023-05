Herstel viaduct busbaan Hoogkerk duurt twee weken langer

Foto: aanpak ring zuid

Het herstel van het viaduct bij de busbaan in Hoogkerk vraagt meer tijd. Dit betekent dat de afsluiting van de rijstrook van de A7 tussen Hoogkerk en afrit Groningen-West twee weken langer duurt, namelijk tot vrijdag 2 juni.

Zo’n twintig jaar geleden woedde onder het viaduct een felle brand. Bij de reparatiewerkzaamheden bleek dat de schade aan het viaduct groter is dan verwacht. De oude schades zijn in het verleden niet altijd goed hersteld. Ook was er schade op andere plekken van het viaduct, meer onder de busbaan. De verwachting is dat het herstel twee weken langer duurt dan gedacht. De schades hadden trouwens geen gevolgen voor de veiligheid van het viaduct.

De geplande afsluitingen komend weekend gaan wel gewoon door. Van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur is de A7 dicht van Hoogkerk tot Groningen-West. Het verkeer naar de stad wordt omgeleid via Hoogkerk en het Hoendiep. Verkeer naar het zuiden (A28) rijdt om via Peize.

Vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht is de A7 ook in de andere richting dicht. De drie nachten tussen 20.00 uur en 07.00 uur kan het verkeer vanaf het Julianaplein niet richting Hoogkerk. Overdag is de A7 wel beschikbaar voor verkeer van Groningen naar Hoogkerk.