Helpman kansrijk voor laatste periode, nacompetitie voor Omlandia

Foto Andor Heij

In de derde klasse C deed Helpman zaterdag goede zaken voor de laatste nacompetitieplek voor promotie. HFC’15 ging onderuit tegen kampioen Grijpskerk. Omlandia is veroordeeld tot de nacompetitie tegen degradatie.



Helpman won bij Noordwolde met 3-2. Tim van Dorp, Camiel Buursma en Wouter van der Graaf scoorden. Helpman heeft daarmee de beste papieren voor de derde nacompetitieplek. Volgende week kan dat thuis tegen NEC Delfzijl een feit worden.

HFC’15 maakt ook nog een kleine kans. HFC stond er in de laatste periode goed voor, maar verloor thuis met 4-2 van kampioen Grijpskerk.

Lycurgus mag ook nog een klein beetje hopen. Door onder meer drie doelpunten van Rindert Ykema won Lycurgus met 4-3 van TLC.

Omlandia speelt nacompetitie tegen degradatie. Door de 4-2 nederlaag bij Aduard zijn de veilige plekken niet meer te halen. Maar rechtstreekse degradatie is ook van de baan.

Nummer twee Groen Geel won met 5-1 van ONR en was al zeker van nacompetitie. The Knickerbockers speelde met 2-2 gelijk tegen Niekerk. De laatste wedstrijd van TKB is voor spek en bonen.

In 4C werd Mamio kampioen en kan Amicitia VMC zich hoogstens via de nacompetitie handhaven. Het verslag staat hier.

VVK won met 7-1 van De Fivel en blijft vierde. Dat is voldoende voor nacompetitie voor promotie. HS’88 is met een punt achterstand de enige concurrent. VVK speelt volgende week tegen het al gedegradeerde Stadspark, dat zaterdag vrij was.