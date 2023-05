Hartje Stad #11 – ‘Is FC Groningen nog wel baas in eigen huis?

Op het gemeentehuis in Groningen heerst grote zorg over de veiligheid in stadion Euroborg. De vrees voor nieuwe ongeregeldheden is zo groot, dat de gemeente het niet heeft aangedurfd de laatste competitiewedstrijd tegen Sparta met publiek te spelen. Is FC Groningen nog wel baas in eigen huis?

In de politieke podcast Hartje Stad vragen verslaggevers Martijn Klungel (RTV Noord), Ecco van Oosterhout (OOG TV) en Johan de Veer (Dagblad van het Noorden) zich af of de club in staat is orde op zaken te stellen. Dat laatste geldt ook voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat zonder adequaat rijksbeleid in het aanmeldcentrum Ter Apel dweilt met de kraan open. Premier Mark Rutte sluit nieuwe ‘nachtslapers’ niet uit. Moet Groningen naast de gasellende ook nog onevenredig zwaar blijven dealen met de gevolgen van onvoldoende opvang van asielzoekers in de rest van het land?

Het kersverse Tweede Kamerlid Jimmy Dijk (SP) uit Groningen, hoopt net zoals hij hier in de gemeenteraad en op straat deed, sociaal onrecht aan de kaak te stellen. Weinig hoopgevend is dat Dijk eigenlijk nu al zijn bekomst heeft van politiek Den Haag. ‘Wat ik in Den Haag meemaak is honderd keer erger. De overheid is uitgekleed en afgebroken’. Mirre van de Klok (NOS/OOG TV) wil van de Hartje Stad-verslaggevers weten of Dijk het gaat volhouden daar in Den Haag.