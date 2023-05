Hanzestudenten kunnen nu gaan voor een Professional Doctorate (PD)

Sinds dit jaar kunnen Hbo’ers op onder andere de Hanzehogeschool starten met een doctoraatstraject, de Professional Doctorate (PD). Het doctoraat is de hoogste graad dat in het onderwijs behaald kan worden en wordt na een master gedaan.

De Hanzehogeschool start met een pilot van zeven jaar. Een doctoraat was eerst alleen nog voor universiteitsstudenten weggelegd, maar daar komt verandering in. ‘Bij de universiteit onderzoeken mensen om uiteindelijk kennis toe te voegen aan de wetenschap, maar hier wordt praktijkonderzoek gedaan’, vertelt bestuurder Annemarie Hannink. De Hanze heeft 11 pilot plekken beschikbaar in vier verschillende domeinen: Kunst + Creatief, Energie & Duurzaamheid, Gezondheid & Welzijn en Techniek & Digitalisering.

‘Ik heb er zin in!’

Twee PD-kandidaten werden vandaag gepresenteerd. Agustin Martinez gaat een PD doen in Kunst + Creatief. ‘Ik ga praktijkgericht onderzoek doen, waarbij we kunst en technologie willen combineren. Ook hoop ik veel te leren’, zegt Martinez enthousiast. Ook Lieke Dalstra gaat een PD doen, haar richting wordt Gezondheid & Welzijn. ‘Voor mij betekent dit traject dat ik straks vier jaar de tijd heb om me beter te ontwikkelen’, vertelt Dalstra.

Universiteit

Niet elke universiteit in Nederland is blij met dit nieuwe doctoraatstraject van de hogescholen, maar in het Noorden is dit geen probleem. ‘De Rijksuniversiteit Groningen is heel enthousiast over dit programma’, vertelt Hannink.