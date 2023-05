Hans Houdijk stopt per 1 september als directeur bij IMG

Foto via Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen moet op zoek naar een nieuwe directeur. Hans Houdijk legt zijn functie per 1 september neer, na bijna vijfenhalf jaar leiding te hebben gegeven aan het mijnbouwschade-instituut.

Medio juli trekt Houdijk al voor het laatst de deur achter zich dicht op het Cascadeplein, omdat hij nog vakantie en verlofdagen over heeft. Een opvolger voor Houtdijk is er nog niet. Het IMG is deze week begonnen met het werven van een nieuwe directeur.

Houdijk heeft er inmiddels ruim vijfenhalf jaar op zitten als directeur van het IMG. Volgens de uittredend directeur is nu een goed moment voor een ‘frisse blik en nieuwe energie’ binnen het IMG, nu duidelijk is dat het IMG voor grote veranderingen staat na de publicatie van het eindrapport van Parlementaire Enquête aardgaswinning Groningen.

De algemeen directeur hoort volgens het IMG zo’n beetje bij het meubilair van het mijnbouwschade-instituut. Houdijk behoort nog tot de kleine groep medewerkers die betrokken was bij de oprichting van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), de voorganger van het IMG. “Vijfenhalf jaar later is er een organisatie opgebouwd die werk biedt aan zo’n 850 medewerkers, waarvan bijna twee derde zelf in het aardbevingsgebied woont”, aldus de vertrekkende directeur. “In stormachtige tijden hebben we veel resultaten geboekt en dat is iets om trots op te zijn.”