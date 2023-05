Handhavers zetten trottoir af voor supermarkt aan Gedempte Zuiderdiep vanwege bijenzwerm

Foto: 112 Groningen

Handhavers van de gemeente Groningen hebben vrijdagmiddag een deel van het trottoir en een fietsenstalling afgezet voor de vestiging van supermarkt Albert Heijn aan het Gedempte Zuiderdiep. De reden: een zwerm bijen.

Volgens aanwezigen hadden de bijen zich genesteld in een fiets van een klant van de supermarkt. Een bijenkoningin nestelde zich in een leeg bierkrat voorop de fiets van de man, voordat hij aan zijn fietstocht naar de supermarkt aankwam. De bijen die de koningin achterliet op de plaats van vertrek gingen op zoek naar hun leider.

De insecten volgen het spoor van de koningin naar de supermarkt. De bijen nestelden zich op en rond de fiets van de man. Toen de eigenaar terugkwam bij zijn fiets, zaten er duizenden bijen op zijn vervoersmiddel.

Een imker is inmiddels langs geweest om de koningin te vangen en heeft het gevleugelde staatshoofd inmiddels in een speciaal bijenkrat gestopt. De krat blijft tot in de avond voor de supermarkt staan, zodat ook alle andere bijen (ook bijen die misschien nog onderweg waren) zich bij de koningin kunnen voegen.