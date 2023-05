GVAV pakt vervangende periodetitel, handhaving SC Stadspark

Foto Andor Heij

GVAV Rapiditas pakte de vierde plek in de eerste klasse E zondag en daarmee ook een vervangende periodetitel. GRC handhaafde zich op de laatste competitiedag. Dat deed Stadspark een klasse lager ook. Forward staat met lege handen.

GVAV was al bijna zeker van de nacompetitie. De uitwedstrijd tegen SVBO werd gewonnen. Het werd 1-0 door een doelpunt van Ingmar Liezenga. GVAV moet voor de eerste ronde in de nacompetitie helemaal naar het Limburgse Echt waar EVV de tegenstander is. EVV eindigde als 13e in de vierde divisie B.

GRC Groningen wist zich te handhaven in de eerste klasse. Het verslag staat hier.

In de tweede klasse K verspeelde Forward een vervangende periodetitel door uit tegen HOVC met 1-1 gelijk te spelen. Max Oogink scoorde voor de studenten. Sellingen kwam in punten en doelsaldo gelijk, maar Sellingen scoorde meer.

Helpman was al verzekerd van de nacompetitie. Helpman verloor thuis met 1-0 van WKE-16, dat daardoor kampioen werd. Helpman speelt zondag uit tegen Rolder Boys in de eerste ronde.

Stadspark speelde zich op de slotdag veilig. Uit tegen Noordster werd het 3-0 voor Stadspark. Cedwin Tel opende de score. Michel Boonstra maakte de andere twee. Omdat Musselkanaal verloor ontsprong Stadspark de degradatiedans. Stadspark eindigde als achtste.