GVAV onderuit tegen kampioen TVC’28, GRC moet vrezen voor degradatie

Foto Andor Heij

In de eerste klasse E van het zondagvoetbal maakt GVAV Rapiditas ondanks een nederlaag tegen TVC’28 nog steeds kans op een periodetitel. GRC moet vrezen voor lijfsbehoud.

GVAV verloor thuis met 3-0 van TVC’28 uit Tubbergen. Voor TVC was het feest, want de club werd kampioen. GRC stond al binnen vijftien minuten met 2-0 achter door treffers van Okke Schepers. Patrick Venema kreeg namens GVAV nog een goede kans. Na de pauze maakte Koen Leemhuis er 3-0 van. GVAV heeft alles in eigen hand om de vierde plek vast te houden. Die geeft recht op een vervangende periodetitel. GVAV speelt volgende week maandag uit tegen SVBO. Emmen kan alleen in theorie nog roet in het eten gooien door de laatste periode te pakken, maar dan moet de club met een monsterscore winnen en hopen dat twee concurrenten dik verliezen.

GRC Groningen speelde niet, maar zakte wel naar de elfde plaats en dat zou nacompetitie tegen degradatie betekenen. GRC kan zich nog rechtstreeks handhaven, maar kan ook nog direct degraderen. GRC speelt op pinkstermaandag thuis tegen Jubbega.

In de tweede klasse K speelde Stadspark thuis tegen Helpman. Het verslag staat hier.

Forward won thuis met 5-0 van Noordster. Tinga Mertens, Tomas Butz, Matthijs Gerbrand, Idse Sorber en Bart Breman scoorden. Forward staat vierde en heeft deelname aan de nacompetitie in eigen hand. Volgende week speelt Forward uit tegen HOVC.

In 3C pakte Groninger Boys de derde periodetitel door uit LEO met 3-0 te verslaan. Kampioen FC Lewenborg won thuis met 6-0 van MOVV. Engelbert verloor in eigen huis met 3-2 van Actief en is ook volgend seizoen derdeklasser.

In 5C won Groen Geel met 4-3 van FVV en daardoor speelt Groen Geel nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse.