GVAV en Forward winnen stadsderbys, GRC in zwaar weer, Groninger Boys handhaaft zich

Foto Martijn Minnema: Forward won op bezoek bij Helpman met 0-3

Twee Stadsderbys vanmiddag, in 1E won GVAV Rapiditas bij GRC en in 2L won Forward bij Helpman. Stadspark ging onderuit en Groninger Boys boekte een even ruime als nuttige zege in 3C.

1E

Met slechts één zege in de laatste tien wedstrijden is GRC in de problemen gekomen en moet het plotseling nog voor lijfsbehoud spelen. De zorgen werden vanmiddag enkel groter. Thuis werd met 0-2 van GVAV Rapiditas verloren.

Halverwege de tweede helft zette Jordi Paapst de bezoekers op voorsprong. In de slotfase kreeg Sjack de Vries (GRC) rood en kort voor tijd besliste Ingmar Liezenga de wedstrijd met de 0-2. Daarna kreeg ook Niek Snippe nog rood waardoor GRC het duel met negen man eindigde. GVAV Rapiditas staat vierde. GRC heeft nog één wedstrijd, thuis tegen Jubbega, en staat nog net boven de nacompetitie streep. Echter wel met 1 en in sommige gevallen twee wedstrijden meer gespeeld dan de concurrentie die vlak achter GRC staat.

2K

Ook in de tweede klasse stond een stadsderby op het programma. Helpman en Forward deden niet zo lang geleden nog mee om het kampioenschap maar zijn inmiddels kansloos voor de titel. Helpman maakt nog kans op een vervangende periodetitel maar deed in dat opzicht slechte zaken. Na een doelpuntloze eerste helft sloeg Forward in het eerste kwartier na rust toe. Tim van den Brekel en Max Oogink zetten Forward op 0-2. Daarmee was het verzet gebroken.

In de slotfase raakte Forward nog de paal, speelde het enkele kansen slordig uit en wist Brian Mangnus er nog 0-3 van te maken. Helpman staat nog steeds derde, Forward zesde.

Stadspark ging bij Annen met 4-1 onderuit en staat nog maar drie punten boven de directe degradatieplaats. Het is dringen onderin, want Stadspark staat nog wel op de veilige negende plek. Plek 10 & 11 spelen nacompetitie, 12 & 13 degraderen rechtstreeks. De voorsprong op nummer 10 HOVC is maar 1 punt.

Uit bij Annen ging het in het laatste kwart mis. Na een 1-0 ruststand had Michel Boonstra een kwartier na rust gelijkgemaakt. In het laatste kwart nam Annen opnieuw afstand en liep uit naar 4-1. Stadspark treft volgende week (thuis) Helpman en sluit af bij het al gedegradeerde Noordster.

3C

Groninger Boys boekte een dikke zege in het zespuntenduel tegen Westerwolde. Nummer 9 speelt nacompetitie, nummer 8 is veilig. Voorafgaand aan deze wedstrijd (de voorlaatste competitiewedstrijd) stond Groninger Boys achtste met 1 punt voorsprong op nummer 9 Westerwolde. Dankzij een 7-2 zege is dat gat nu vier punten en is Groninger Boys zeker van handhaving. Het zit dicht op elkaar in 3C want het verschil met nummer 4 Gieten is maar twee punten. Groninger Boys kwam na een kwartier nog wel achter, maar leidde bij rust al met 2-1. Na rust denderde het over Westerwolde heen, liep uit naar 7-1 waarna de gasten met de 7-2 nog iets van eer redden.

Kampioen Lewenborg won uit bij nummer 3 SVZ met 1-3. De 19de zege in 21 wedstrijden.