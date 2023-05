Gudde: interne communicatie en fitheid spelers FC Groningen was onvoldoende

Foto FC Groningen: Wouter Gudde (l) en Danny Buijs onderweg naar de supporters.

Bij FC Groningen is het afgelopen seizoen op essentiële onderdelen niet goed gegaan, onder meer in de communicatie en de fitheid van de spelers. Dat stelt directeur Wouter Gudde in een interview met het Dagblad van het Noorden.

“Er was uiteindelijk geen overleg, geen samenwerking, geen communicatie en geen integratie,” zegt Gudde. “Daarom klopten de fysieke programma’s niet, en kwam essentiële informatie niet bij de juiste mensen terecht.”

Volgens Gudde konden de spelers maar 75 of 80 minuten voetballen en heeft het team daardoor misschien wel 15 keer de wedstrijd in het laatste kwartier uit handen gegeven. “Frank Wormuth (de vorige trainer – red.) bleek een mismatch, de technische organisatie functioneerde niet.”

Over het komende seizoen zegt Gudde het volgende tegen Dagblad-verslaggever William Pomp: “De insteek is, de selectie grotendeels intact te laten. Alle gehuurde spelers zijn natuurlijk weg. Ook gaan we doorstroming vanuit de opleiding hebben.” De directeur hoopt ook snel enkele nieuwe spelers te presenteren.

Over de financiën: “We snijden in budgetten, een aantal tijdelijke contracten wordt niet verlengd en de directie levert salaris in.” Gudde zegt te gaan werken met een flink begrotingstekort, maar dat valt te dragen op basis van het eigen vermogen. Tenslotte komt er een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid in en rond de Euroborg.