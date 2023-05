Grote zorgen bij wethouder over vogelgriep in De Onlanden: “Veiligheidsregio krijgt coördinerende rol”

Foto: Mirre van de Klok

De uitbraak van de hoog pathogene-variant van het vogelgriepvirus in natuurgebied De Onlanden is een hele urgente crisis. Dat laat wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Natuur weten, die tegelijkertijd bekendmaakte dat de veiligheidsregio een coördinerende rol krijgt.

De Wrede reageerde daarmee op vragen van raadslid Janette Bosma van de Partij voor de Dieren: “Als partij maken wij ons grote zorgen over de honderden dode en zieke vogels in De Onlanden. Het vogelgriepvirus treft in het gebied ook kleine vogelsoorten die op het punt van uitsterven staan. Wij constateren dat er geen eenduidig beleid is rond de aanpak van het virus. Wij vragen ons af of het gemeentebestuur partijen ook kan aansturen om de aanpak te stroomlijnen. Daarnaast vraagt Dierenambulance Groningen om een financiële compensatie door hogere kosten die zij moeten maken wanneer ze uitrukken naar vogelgriepgevallen.”

Wethouder De Wrede (Partij voor de Dieren): “Situatie is risicovol”

Wethouder Kirsten de Wrede: “Hoe duiden wij de situatie die op dit moment aan de hand is? Als erg risicovol. Wat er op dit moment gebeurt, daar wordt al jaren voor gewaarschuwd. En we zitten er ook met onze neus bovenop. Je kunt namelijk spreken van een best wel gekke situatie. We hebben een prachtige mooie stad die pal naast een natuurgebied ligt. Een natuurgebied waar veel vogels vertoeven. Een gebied met erg grote besmettingsrisico’s. Waarbij ondertussen ook huisdieren door dit gebied struinen, waarbij er van alles meegesleept kan worden. Je hebt het over een hele urgente crisis.”

“Veiligheidsregio krijgt coördinerende rol”

“U vraagt of wij in gesprek zijn met het Rijk en de provincie. Het opruimen van de slachtoffers van de vogelgriepcrisis moet regionaal gebeuren. We hebben de Veiligheidsregio Groningen gevraagd om hier een coördinerende rol in aan te nemen. Vergelijkbaar met Friesland waar de veiligheidsregio Fryslân die taak al heeft. Groningen gaat samenwerken met de veiligheidsregio Drenthe dit multidisciplinair opstarten. Daarbij wordt er samengewerkt met de natuurorganisaties. Op dit moment is het vooral belangrijk dat dode vogels worden opgeruimd, zodat daarmee voorkomen wordt dat andere dieren met de slachtoffers aan de haal gaan.”

“Zet varkens en kippen niet bij elkaar”

De Wrede richt ook de pijlen op preventie: “Het gaat om de hoog pathogene-variant. Een variant die ontstaan is in pluimveehouderijen. Om verspreiding te voorkomen kan in deze veehouderijen gekozen worden voor vaccinatie of door de veehouderijen af te bouwen. Vaccinatie bij wilde vogels is niet mogelijk. Wel wil ik een oproep doen richting agrariërs om varkens en kippen niet bij elkaar te zetten. Dus heb je een bedrijf waar kippen en varkens verblijven, om deze uit elkaar te houden. Zij kunnen elkaar namelijk besmetten, waarbij varkens het risico vormen dat de virussen zich bij deze zoogdieren kunnen gaan muteren, waardoor het virus ook voor mensen gevaarlijk kan worden.”

“GGD stelt beschermingsmiddelen beschikbaar”

Om besmetting van mensen te voorkomen herhaalt De Wrede het advies om dode en zieke dieren niet aan te raken: “Contact moet vermeden worden. Zie je een zieke vogel, blijf er vanaf. En neem contact op met de Veiligheidsregio. En dat geldt ook voor huisdieren. We moeten voorkomen dat huisdieren in contact kunnen komen met dode of zieke vogels. Daarom is het opruimen van dode dieren ook zo belangrijk. Als er gevraagd wordt naar een financiële compensatie voor Dierenambulance Groningen. Ja, wij willen een tegemoetkoming beschikbaar stellen. Hier willen we samen met de Veiligheidsregio naar kijken. De GGD heeft laten weten dat er beschermingsmiddelen klaar liggen die zij beschikbaar willen stellen aan de Dierenambulance.”

Mocht je een dode of zieke vogel tegenkomen, op deze website van de Veiligheidsregio staat vermeld hoe je dan moet handelen.