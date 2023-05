Grote verbazing bij oppositie over mogelijk vertrek Holland Casino

Foto: Jeffery Vermeulen. Tijdelijk Holland Casino in Groningen

Holland Casino dreigt uit de stad te verdwijnen. Volgens verschillende oppositiepartijen ligt dat scenario op tafel omdat er geen visie is. De coalitie begrijpt de ontstane ophef niet.

In de zomer van 2017 werd het pand van Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep verwoest door een felle brand. Een jaar later werd er een pop-up-locatie geopend aan de Roskildeweg. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het casino op de oude plek terug zou keren, ook omdat de grond aan het Gedempte Kattendiep van het bedrijf is. Maar hier werd na lang soebatten een stokje voor gestoken. Op dit moment liggen er twee mogelijke locaties op tafel: of op het Europark, of in de buurt van de A7 bij Hoogkerk. Laatstgenoemde locatie ligt officieel buiten de gemeente Groningen.

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Holland Casino hoort bij de stad”

De oppositie reageert verbolgen. Dennis Ram van de PVV: “De grootste stad in het Noorden zonder casino is toch ondenkbaar? Waar zijn ze mee bezig?” Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Onbegrijpelijk dat bijna 6 jaar na de grote brand van het casino er nog steeds geen alternatief is gevonden voor herbouw van het casino in de stad.” Ook de VVD is niet blij. Ietje Jacobs-Setz: “Wat er VVD betreft hoort het Holland Casino bij de stad Groningen, wat heeft College gedaan ze te behouden?”

“Onbegrijpelijk dat de oppositie zich druk maakt over het niet meer dichtbij kunnen gokken”

De partijen verwijten het College een inactieve houding. In plaats van een goed vestigingsklimaat, vertrekken er juist bedrijven, waardoor het onaantrekkelijk wordt.” De coalitie begrijpt de frustratie niet. Raadslid Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Onbegrijpelijk. De rechtse oppositie maakt zich druk dat mensen straks niet meer dichtbij kunnen gokken. Want dat is goed voor de werkgelegenheid ofzo?” Wel geeft het raadslid aan dat het zeer slecht en onwenselijk is dat er nog altijd geen invulling is gevonden voor de locatie Gedempte Kateendiep.

De oppositiepartijen hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De antwoorden worden binnen enkele weken verwacht.