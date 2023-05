Grote stroomstoring in Zeeheldenbuurt; ruim 1.900 adressen zonder elektriciteit

foto: Sebastiaan Scheffer

In de Zeeheldenbuurt is dinsdagmiddag een grote storing ontstaan in de stroomvoorziening. Volgens netbeheerder Enexis zitten ruim negentienhonderd huishoudens en bedrijven in de wijk zonder stroom.

Volgens Enexis is de stroomstoring rond 12.30 uur begonnen. Hoe storing is ontstaan, is nog niet bekend. De tweeduizend huishoudens en bedrijven waar de stroom is uitgevallen, liggen tussen de Paterswoldseweg, de Peizerweg, de westelijke ringweg en het Eendrachtskanaal. In totaal zijn 104 postcodes getroffen door de storing.

De netbeheerder denkt de storing rond 14.45 uur verholpen te hebben.

Er is een #stroomstoring in #Groningen gemeld om 12.33 uur, daarbij zitten 1913 klanten zonder stroom. Onze monteurs zijn onderweg om dit op te lossen. Sorry voor het ongemak! pic.twitter.com/fOmyg8IzRF — Enexis Storingen (@EnexisStoringen) May 9, 2023