Groot voetbalfeest op Kardinge: “Vorig jaar bij de lustrumviering is besloten er een traditie van te maken”

Foto: Jan Knevelman / Veronica Bar

Op sportpark Kardinge vindt zaterdag een groot voetbalfeest plaats. De dag bestaat uit sport en muziek. Het evenement is een samenwerking tussen VV Oosterparkers en Jan Knevelman van de Veronica Bar aan de Ulgersmaweg.

Hoi Jan! Jullie zijn nog druk bezig met de voorbereidingen …

“Voor je een feestje kunt vieren, moet er inderdaad veel werk verzet worden. De afgelopen dagen zijn we al bezig geweest met bijvoorbeeld het opzetten van een grote tent. Daar gaat vanavond het grote feest in plaats vinden. Nu zijn we nog bezig met de laatste details. De inrichting, de techniek. En uiteraard het veld moet klaar gemaakt worden, want vanmiddag gaat er hier ook gevoetbald worden.”

Hoe is dit feest nu precies ontstaan?

“Eigenlijk is dat een mooi verhaal. De Veronica Bar heeft een hechte band met VV Oosterparkers. Je kunt misschien wel zeggen dat mijn café een soort tweede clubhuis is voor deze vereniging. En gek is dat trouwens niet, want ik heb in het verleden zelf gevoetbald bij deze voetbalvereniging. Vorig jaar bestond de vereniging honderd jaar. Een lustrumviering, waarbij er groots is uitgepakt. En dat was zo ontzettend gezellig en leuk, dat gezegd is, hier gaan we een jaarlijkse traditie van maken. Dit gaan we volgend jaar weer doen.”

Waarbij de Veronica Bar dus één van de organiserende partijen is …

“Ja. Ik wilde iets terugdoen. Wat ik al zei, de leden van deze vereniging komen graag in mijn kroeg. Dat is altijd super gezellig. En nu is er dan een aanleiding om iets terug te kunnen doen. Om een leuke avond aan te bieden.”

Hoe gaat de dag er precies uitzien?

“Het begint vanmiddag om 15.00 uur met een voetbaltoernooi. Daar doen zestien teams aan mee. Om een beeld te geven, Oosterparkers is een gezelligheidsvereniging. Het gaat dus om een leuk middagje voetballen. Na het voetbaltoernooi gaat om 18.00 uur de tent open. We willen hebben verschillende artiesten bereid gevonden om op te komen treden. Willem Barth bijvoorbeeld, maar ook Jaman, Jan de Jonge, Jos van Schaaik, Johan Tel, Joop Evers, Mark Doldersum, Jordi Weijer en Hans Velema. En hopelijk samen met heel veel publiek gaan we er een gezellige en leuke dag van maken.”

Mensen die nu denken, dat lijkt me wel leuk om daar even te kijken. Zijn zij welkom?

“Jazeker! Iedereen is welkom. Je hoeft niet beslist lid te zijn van VV Oosterparkers. Dus of je nu uit Lewenborg of uit Vinkhuizen komt, je bent welkom. De entree is ook gratis. Mijn eigen kroeg aan de Ulgersmaweg zal vrijdagavond na 19.00 uur gesloten zijn. Iedereen zal dan toch hier op Kardinge zijn, dus het heeft geen zin om dan mijn eigen café open te houden.”

De feesttent is te vinden op Sportpark Kardinge aan het Koerspad 25.