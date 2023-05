Groot aantal huishoudens zonder internet en televisie: “Onbekend hoe lang het gaat duren”

Een groot aantal huishoudens in postcodegebied 9725, die klant zijn bij Ziggo, zitten maandagavond zonder internet en televisie. De oorzaak is een glasvezelkabel die beschadigd is geraakt bij graafwerkzaamheden.

De werkzaamheden vonden plaats op de Hereweg. “Daarbij is er een glasvezelkabel beschadigd geraakt”, laat Ziggo weten. “Het repararen van zo’n kabel is een tijdrovende klus. Een eerste team van experts is inmiddels aangekomen op de locatie. Vanwege de complexiteit hebben zij hulp gevraagd van een tweede team van experts dat op dit moment onderweg is naar Groningen. Wij zijn op dit moment onderzoek aan het doen wat er nodig is voor de reparatie.”

Hoe lang de problemen gaan duren is onbekend, maar de verwachting is dat dit zeker tot dinsdagochtend gaat duren. Volgens Ziggo doen de problemen zich voor in postcodegebied 9725. Onder andere de straten Hereweg, Barestraat, Maaslaan en Vechtstraat bevinden zich in dit gebied. Het postcodegebied bestaat uit 4.370 huishoudens.