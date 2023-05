Groningse indierockband winnaar Grunneger Laidjesfestival: “Hele mooie en geslaagde avond”

Foto: Eddy Taatgen / https://www.eddys-pics-at-gigs-and-more.com/

Michel Weber en Merel Weijer van de band Hister zijn zaterdagavond de winnaar geworden van de zesde editie van het Grunneger Laidjesfestival 2023. De publieksprijs ging naar Remko Rotgers.

In totaal deden in het Der Aa-theater negen acts een gooi naar de titel. Alle deelnemers speelden twee nummers, waarbij de eis was dat het om zelfgeschreven liedjes ging vertolkt in het Groningse dialect. Om de deelnemers beslagen ten ijs te laten komen heeft de organisatie de afgelopen periode flink geïnvesteerd in de deelnemers. Zo vond er een workshop plaats waarbij de acts tips en feedback kregen. Vrijdagavond vond er een generale repetitie plaats.

Hister

De juryprijs ging naar de band Hister. De muziek die zij maken kan omschreven worden als catchy en lichtvoetig. Het publiek was duidelijk onder de indruk van Remko Rotgers uit Winschoten. Rotgers begon zijn muzikale carrière in het schoolbandje Flying Salamis, dat opgericht werd op het Ubbo Emmius College in Stadskanaal. Hij kreeg zaterdagavond de publieksprijs toegekend.

“Het was heel gevarieerd”

“Het was een ontzettend fijne en sfeervolle avond”, vertelt Tineke Rouw-Oosterhuis van de organisatie. “Voor het publiek was het ook een interessante avond. Er kwamen namelijk veel verschillende genres aan bod. Blues, singer-songwriter, rock … het was heel gevarieerd en daarom werd het ook heel interessant. En dat is misschien wel een mooie constatering. Dat het Groningse dialect in al die genres, die waar dan ook ter wereld zijn ontstaan, doorklinkt. Dat vinden wij als organisatie heel mooi.”

Remko Rotgers ontving de publieksprijs. Foto: Eddy Taatgen / https://www.eddys-pics-at-gigs-and-more.com/

“De bijdrage sneed je door de ziel”

Rouw-Oosterhuis benadrukt dat het voor de jury een moeilijke avond was. “Door de verschillende genres was het appels en peren vergelijken. Hister maakt geweldig mooie muziek. Maar het is heel anders dan wat Rotgers op de bühne bracht. Rotgers was van tevoren best wel zenuwachtig, en bracht op het podium een ode aan zijn vader. Dat sneed je echt door de ziel heen. Heel mooi. En wat ook heel leuk was, was de bijdrage van Marthijs Veldthuis. Hij bracht Groningse hiphop. Geweldig, ook omdat dit genre dit jaar vijftig jaar bestaat.”

Springplank

De zaal was zaterdagavond uitverkocht. “Duidelijk is ook dat we hiermee doorgaan. Volgend jaar komt er een zevende editie. Het is een hele mooie manier om het Groningse dialect te koesteren en te omarmen. Deze muziekwedstrijd willen we daarom zeker behouden. Ook omdat het een mooie stap is naar meer. Je hebt te maken met deelnemers die nog niet zoveel ervaring hebben. Maar door hier aan deel te nemen ontstaat ervaring en komen er hopelijk ook uitnodigingen om de komende tijd op meer plekken te gaan optreden.”

De winnaars van de avond kregen 500 euro.