Groningen wil Europese waterstofbank naar provincie halen

Foto: Provincie Groningen

De provincie Groningen heeft zich kandidaat gesteld voor de Europese waterstofbank. Commissaris van de Koning René Paas (CDA) maakte dit dinsdag bekend tijdens een bijeenkomst in Den Haag.

Het opzetten van een waterstofbank is een plan van de Europese Unie. Brussel wil zo’n bank nog dit jaar realiseren om op deze manier de productie van hernieuwbare waterstof te kunnen verdubbelen. Paas zegt dat Groningen, door de ervaringen met aardgas, de kennis en kunde in huis heeft voor een waterstofbank. Met het kabinet wil de bestuurder een voorstel voorbereiden om de waterstofbank in Groningen te plaatsen. Paas: “Waterstof heeft de toekomst. Het is goed om te zien dat de Europese Commissie dat in de vorm van een waterstofbank erkent, en hiermee investeringen wil doen om de transitie te versnellen. Wat ons betreft is daar maar één logische plek voor: Noord-Nederland.”

Met een waterstofbank kan fossiele energie vervangen worden door klimaatneutrale brandstof. Het kan bijvoorbeeld toegepast worden in de zware industrie en in de lucht- en scheepvaart. Sectoren waar veel energie wordt verbruikt. Op dit moment is de waterstofsector nog klein. Een waterstofbank moet producenten over de streep halen om er in te gaan investeren, waardoor uiteindelijk ook de prijsverschillen tussen fossiele en groene energie, beslecht worden. Groningen is niet de enige regio die de waterstofbank wil. Eerder heeft de provincie Limburg zich al kandidaat gesteld.