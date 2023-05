Groningen krijgt volgend jaar geen geld meer van Rijk voor ‘bed-bad en brood’

Foto: Google Maps - Streetview

Het kabinet stelt volgend jaar geen geld meer beschikbaar voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat betekent dat Groningen jaarlijks miljoenen zal mislopen voor de opvang in het voormalige Formule 1-hotel aan de Helsinkistraat en in een slaapboot aan het Eemskanaal.

Ondanks dat in het regeerakkoord van het kabinet staat dat de pilot met de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) landelijk wordt doorgevoerd, liet staatssecretaris Eric van der Burg vorige week aan de gemeenten weten dat er volgend jaar geen geld van het Rijk komt om de pilot in stand te houden.

Waarom Van der Burg kiest om de miljoenen voor de LVV uit de begroting te schrappen in de Voorjaarsnota, is niet bekend. Maar ingewijden lieten dinsdag aan het AD en De Volkskrant weten dat er simpelweg geen geld voor is en dat er ‘keuzes moeten worden gemaakt’. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zou de afgelopen twee jaar ook al geen speciaal budget voor de regeling hebben gekregen en de post uit eigen zak hebben betaald.

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten laat weten verbaasd te zijn over de beslissing. De VNG wil dat er alsnog geld komt om de regeling in stand te houden. “Gemeenten mogen niet worden belast met openbare orde- en gezondheidsproblematiek van deze groep, terwijl er een werkende oplossing voor handen is”, aldus VNG-voorzitter Leonard Geluk.

Al eerder draaide gemeente zelf op voor de kosten van de opvang. Het tweede kabinet Rutte weigerde in eerste instantie ook mee te betalen. Uiteindelijk werd er een compromis gesloten tussen de PvdA en de VVD (destijds beide coalitiepartijen binnen het kabinet) en kwam er geld voor de pilot in vijf Nederlandse gemeenten, waaronder Groningen.