GroenLinks, PvdD en D66 schrikken van hardhandig einde demonstratie in Academiegebouw

Foto: Paul Blom

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 zijn geschrokken van de manier waarop de Groningse politie op woensdag 26 april een einde maakte aan een demonstratie van studenten en medewerkers in het Academiegebouw.

Volgens de vier fracties heerst er, ondanks de vele reconstructies, video’s en verklaringen, nog te veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd tijdens en voorafgaand aan de ontruiming van het gebouw. De geschrokken fracties vragen zich af hoe en waarom bij deze demonstratie een relatief hardhandig politieoptreden nodig was.

“Demonstreren is een democratisch grondrecht dat beschermd en gefaciliteerd moet worden en elke inperking of opschorting hiervan moet met een kritische blik bekeken worden,” vindt Jeffry van Hoorn (GL). “We weten dat het demonstratierecht in Nederland steeds verder onder druk staat. Juist daarom willen we weten waarom en hoe deze situatie escaleerde.”

In een verklaring over de afloop van de demonstratie liet de RUG weten dat het politieoptreden nodig was, omdat de RUG de studenten meermaals had gevraagd om weg te gaan. De studenten weigerden dat, omdat ze zich hadden voorgenomen om het gebouw te blijven bezetten totdat de RUG de ontslagen docente Susanne Täuber weer had aangenomen.

Deze ‘huisvredebreuk’ als reden voor de ontruiming is voor PvdD-raadslid geen excuus voor het hardhandige optreden van de politie: “Te bedenken dat het Academiegebouw een openbare werk- en studieplek is, waar een docent op haar werk een klap met een wapenstok heeft gekregen, moet je je afvragen of een politieoptreden als deze daar op zijn plaats was. Wij willen dat de burgemeester hierover met het bestuur van de RUG in overleg treedt.”

Ook burgmeester Schuiling moet zich komende woensdag verantwoorden voor het optreden van de politie tijdens de ontruiming. “We willen vooral weten in hoeverre de burgemeester afwegingen heeft gemaakt voordat er tot ontruiming overgegaan werd”, zegt Maria Martinez Doubiani (D66) “Welke beslissingen zijn er gemaakt en waarop waren die gebaseerd? Ook ben ik wel benieuwd wat hij zelf van het ingrijpen vond.”