Groeiend aantal Groningers maakt zich zorgen over de toekomst

Foto: Chris Bakker

Door de stijgende kosten voor levensonderhoud, de druk op de gezondheidszorg, het afnemende vertrouwen in de overheid en een tekort aan (geschikte) woningen voor jongvolwassenen maken Groningers zich meer zorgen over de toekomst.

Dat blijkt uit onderzoek van het Groninger Panel van het Sociaal Planbureau Groningen en Groninger Dorpen, waarin bijna 2.500 Groningers begin dit jaar werden bevraagd over de toekomst van de provincie.

Volgens de onderzoekers laten de resultaten zien dat de stijgende kosten voor levensonderhoud en de druk op de gezondheidszorg in algemene zin veel mensen ongerust maakt. Oudere Groningers zijn vaak bezorgd over het afnemend vertrouwen in de overheid, terwijl jongvolwassenen zich juist meer zorgen maken over het tekort aan (geschikte) woningen. Landelijk zien de onderzoekers dat Groningers het meest bezorgd zijn over de verharding in de samenleving.

Ook de afhandeling van de bevingsschade vormt onderdeel van de mineur over de toekomst bij Groningers. Volgens de onderzoekers heeft de overheid hier een kans om het toekomstbeeld van de Groningers op te krikken. Meer (betaalbare) woningen, behoud en bereikbaarheid van dagelijkse voorzieningen en aandacht voor natuur en milieu zouden daar ook aan bij kunnen dragen.