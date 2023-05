Gratis tegeltaxi toert vanaf volgende week weer door Groningen

Foto: Gemeente Groningen

Inwoners van Selwerd, Tuinwijk en het centrum zijn volgende week dinsdag de eerste inwoners van de gemeente die weer een beroep kunnen doen op de Tegeltaxi.

De Tegeltaxi, een vrachtauto van de gemeente, rijdt de komende maanden (op vastgestelde dinsdagen) routes door verschillende wijken en dorpen om tuintegels op te halen. Mensen die minder dan twintig vierkante meter aan tuintegels of klinkers weghalen, kunnen hun tegels via deze website aanmelden voor verwijdering. De stenen moeten dan wel zodanig op een straathoek worden neergelegd, dat dat de grijper van de vrachtauto ze goed kan oppakken.

De inzet van de Tegeltaxi is onderdeel van de activiteiten rond het ‘NK Tegelwippen’ in de gemeente. Groningen staat op dit moment op plek twaalf van Nederland in het klassement voor grote gemeenten, met in totaal 2.732 ‘gewipte’ tegels. De ophaalactie moet de gemeente hoger op de ranglijst krijgen. Daarnaast is het NK bedoeld om tuinen klimaatbestendiger te krijgen. Door tegels te vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, komt er meer plek voor insecten en dieren en wordt het koeler op warme dagen.

De Tegeltaxi is bedoeld voor Groningers die minder dan twintig vierkante meter tegels willen weghalen. Wie meer tegels af wil laten voeren, komt in aanmerking voor subsidie.