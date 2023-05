Grap in koffiekamer groeit uit tot monsterfietstocht; UMCG’ers trappen zich naar Praag om vliegreis te besparen

Foto: Denise Overkleeft

Te veel UMCG’ers pakken nog onnodig vaak een vliegtuig voor een zakenreis. Dat vindt een groep van zeven jonge UMCG-onderzoekers. Om te laten zien dat het anders kan, stapten vier van de onderzoekers dinsdag op de fiets richting Praag.

De onderzoekers, werkzaam op de afdeling cardiologie van het ziekenhuis, willen zichzelf in vier dagen van Groningen naar de Tsjechische hoofdstad trappen. “We hebben de afgelopen maanden extra veel op de fiets gezeten, maar vier dagen achter elkaar tweehonderd fietsen is lastig om tussen het werk door te oefenen”, vertelt arts-onderzoeker Suzanne Voorrips. “Dus de laatste dagen gaan waarschijnlijk een uitdaging worden.”

De eerste etappe leidt het viertal fietsers (en drie ondersteuners in een busje) zo’n 193 kilometer naar een plaats tussen Oldenburg en Hannover. Volgens Voorrips gaat de route vervolgens eigenlijk in één rechte lijn naar de Tsjechische hoofdstad: “Er is is weinig ruimte voor ommetjes, dus we hebben de hele route eigenlijk al compleet vooruit gepland. De laatste dagen hebben ook nog flink wat hoogtemeters, dus daar zit ook nog een flinke uitdaging. We gaan de komende dagen dus vroeg beginnen, zodat we elke dag voor het donker binnen zijn.”

De eerste vijftig kilometer fietsten de onderzoekers niet met z’n vieren. Acht andere enthousiastelingen vertrokken, samen met de onderzoekers, vanaf het UMCG richting de Duitse grens. Deze groep zorgde voor een steuntje in de rug voor de UMCG’ers tijdens de eerste vijftig kilometer van de monstertocht.

Grap groeit uit tot serieuze actie

Het viertal besloot op de fiets te stappen, om zo aan collega’s te laten zien dat er meer milieuvriendelijke opties zijn kortere zakenreizen af te leggen. Voorrips: “We houden allemaal van sporten en hebben allemaal een fiets. Het idee is eigenlijk ontstaan in de koffieruimte, waar we ons hardop afvroegen hoe we naar Praag zouden gaan. Toen riep iemand voor de grap ‘we kunnen ook op de fiets’. Toen dachten we: ach ja, waarom ook niet. En dat plan is nu eigenlijk een beetje uit de hand gelopen.”

Maar de fietstocht heeft wel een serieus doel. De onderzoekers vinden dat zakenreizen, zoals die naar het congres in Tsjechië, nog te vaak met het vliegtuig worden gemaakt. “Tijdens ons onderzoekstraject viel ons op dat postdoctorale medewerkers, die vaak naar conferenties door heel Europa gaan, gewoon heel makkelijk met het vliegtuig heen en weer vliegen naar Praag of Barcelona of naar Madrid. Maar we moeten ons realiseren dat we bijvoorbeeld naar Praag gewoon makkelijk met de trein kunnen. Dat is maar tien uurtjes. Dat is veel beter voor het klimaat.”

De monstertocht is daarnaast bedoeld om ook de rest van het congres waar de onderzoekers naartoe fietsen een stukje klimaatneutraler te maken. Voorrips: “We hebben gevraagd of mensen ons willen sponsoren. Dertigduizend euro is het doel en dat is hoog en ambitieus. Maar met dit geldbedrag zouden we het congres in theorie geheel klimaatneutraal kunnen maken. Daarom doneren al het geld wat binnenkomt aan FairClimateFund, een non-profit organisatie die zich inzet voor de bestrijding van klimaatverandering en de bevordering van duurzame ontwikkeling.”

Mensen die een bijdrage willen leveren aan de monsterfietstocht van de UMCG’ers kunnen dat doen via deze link. Inmiddels is ruim vierduizend van de beoogde dertigduizend euro binnen.