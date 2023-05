Gorecht en PKC verliezen, Velocitas nog geen kampioen

Foto Martijn Minnema: Velocitas moet nog minimaal een week wachten op het kampioenschap

In de Eerste Klasse F gingen zowel Gorecht als PKC’83 met 2-1 onderuit. Velocitas kon kampioen worden maar bleef steken op een gelijkspel waardoor het feest nog minimaal een week uitgesteld is.

Gorecht heeft de punten nog hard nodig om nacompetitie te ontlopen en trof met ONS uit Sneek één van de vijf clubs die om de titel strijden. Sam Niewold zette Gorecht na rust op voorsprong, maar drie minuten later kwam ONS halverwege de tweede helft alweer op gelijke hoogte. Kort voor tijd viel de 1-2, Ewart Ottema bezorgde ONS de drie punten. Gorecht blijft tiende op 1 punt van de veilige negende plek.

PKC’83 is al uitgespeeld, zeker na de 2-1 nederlaag bij Winsum. Rob Schokker zette PKC nog wel op 0-1, maar ook hier werd de voorsprong teniet gedaan. Winsum staat nu zesde en PKC’83 is naar plek zeven gezakt.

Oranje Nassau was vrij, het zakte van de koppositie naar plek 3, Broekster Boys is koploper met 45 uit 23, ON heeft net als ONS en Blauw Wit’34 43 uit 22. Pelikaan S en Blauw Wit’34 speelden tegen elkaar met 1-1 gelijk, Pelikaan S is nu vijfde met 42 uit 22. ON speelt volgende week thuis tegen Winsum en op de laatste speeldag uit tegen Pelikaan S.

2L

Velocitas kon bij winst de titel binnenhalen, maar dat lukte niet. Bij rust keek het uit bij Achilles 1894 tegen een 2-0 achterstand aan. Bart Steenbergen maakte er halverwege de tweede helft 2-1 van en kort voor tijd bezorgde Kelvin de Vries Velocitas toch nog een punt met de 2-2.

Velocitas heeft nog twee punten nodig uit de laatste twee wedstrijden. Volgende week treft het in eigen huis Bedum, de week er op het al gedegradeerde Be Quick 1887.

Be Quick 1887 speelde thuis tegen de naamgenoot uit Dokkum. Be Quick Dokkum won met 1-3. Bij rust leidee BQ1887 nog met 1-0.