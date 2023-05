Gluren bij de buren tijdens Duurzame Huizendag

Foto: Aline Bus

Verschillende bewoners door de hele stad stellen hun woning open op zaterdag 13 mei tijdens de Duurzame Huizendag. Bij het Poortershoes in de Oosterpoortbuurt kun je een bezoek brengen aan de energiemarkt.

De Duurzame Huizendag begon als een klein initiatief in het Noorderplantsoen. “Toen hebben Grunneger Power en de gemeente bedacht: dit willen we grootser aanpakken”, vertelt coördinator Aline Bus. Dit jaar wordt de Duurzame Huizendag voor de vijfde keer georganiseerd en ieder jaar blijkt dat het meerwaarde heeft. Op de vraag wat er te doen is, vertelt Bus: “Je kunt het vergelijken met de grootste showroom op het gebied van duurzaam wonen. In plaats van dat er verkopers staan, ontmoet je enthousiaste mensen die op zaterdagmiddag hun woning openstellen, zodat andere mensen kunnen zien hoe je duurzaam woont.”

Zonnepanelen en warmtepompen

Op de energiemarkt kom je verschillende instanties tegen die op het gebied van duurzaamheid actief zijn. Deze kunnen je advies geven over subsidies en leningen. Als je op zoek bent naar een energiecoach of een energieadviseur kun je ook terecht op de energiemarkt. Bus legt uit wat het verschil is tussen een energiecoach en een energieadviseur: “De coaches zijn voor de kleine oplossingen waarmee je tot driehonderd euro per jaar kunt besparen. Een energieadviseur kan je helpen met de keuze voor zonnepanelen en een warmtepomp.”

Lichten uit

Volgens Bus wordt vaak over het hoofd gezien dat mensen niet weten hoe ze moeten beginnen met het verduurzamen van hun woning. Op de vraag wat het minst verstandige is om te doen, zegt ze: “Je lampen aan laten.”

Je kunt vrijblijvend naar de energiemarkt komen van één tot vijf. Aanmelden voor de Duurzame Huizendag kan via duurzaamgroningen.nl. Dit is een initiatief van Duurzaam Groningen en Grunneger Power.

Aline Bus was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: